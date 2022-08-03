Фильм Воздушный маршал (2014)

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спец агента. До взрыва остаются считанные минуты…



