Фильм Воздушный маршал (2014)
9.32014, Non-Stop
Детектив, Триллер101 мин18+
О фильме
Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спец агента. До взрыва остаются считанные минуты…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Жауме
Кольет-Серра
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Джулианна
Мур
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- МДАктриса
Мишель
Докери
- НПАктёр
Нэйт
Паркер
- Актёр
Кори
Столл
- ЛНАктриса
Лупита
Нионго
- ОМАктёр
Омар
Метуолли
- ДБАктёр
Джейсон
Батлер Харнер
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- РИСценарист
Райан
Ингл
- КРСценарист
Кристофер
Роач
- Продюсер
Эндрю
Рона
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- РГХудожница
Реджина
Грейвз
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ФМОператор
Флавио
Мартинес Лабиано
- Композитор
Джон
Оттмен