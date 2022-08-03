Воздушный маршал
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Воздушный маршал

Фильм Воздушный маршал (2014)

9.32014, Non-Stop
Детектив, Триллер101 мин18+

О фильме

Межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спец агента. До взрыва остаются считанные минуты…

Страна
Великобритания, США, Франция, Канада
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный маршал»