Биография

Джоэл Силвер (Joel Silver) – кинопродюсер, актер. Родился 14 июля 1952 года, вырос в американском штате Нью-Джерси. Является основателем организации Silver Pictures, выпускающей популярные фильмы-боевики. Имя продюсера Джоэла Силвера увековечено на голливудской «Аллее славы». Творческий путь американец начал в школе искусств Нью-Йоркского университета. Первую работу получил в компании Lawrence Gordon Productions, которую позже возглавил. В 1980 году создал собственный продюсерский центр Silver Pictures и руководил им до 2019 года. Покинул компанию из-за разногласий с партнерами. Первую актерскую роль Джоэл Силвер получил в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Женат на коллеге Керин Филдс. Под руководством продюсера созданы знаменитые боевики «Крепкий орешек», «Смертельное оружие», «Хищник». Не меньший успех принесли Джоэлу Силверу фильмы «Славные парни», «Шерлок Холмс», «Рок-н-рольщик» и «Поцелуй навылет». Также американец был исполнительным продюсером в сериалах «Лунный свет» и «Байки из склепа». В зрелые годы Силвер заинтересовался архитектурой. Выкупил и отреставрировал дом, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом на холмах Голливуда.