Славные парни (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Рассел Кроу и Райан Гослинг расследуют загадочное убийство порнозвезды. Комедийный боевик от режиссера «Смертельного оружия» Шейна Блэка.



Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов. К неудачливому детективу Холланду Марчу обращается пожилая женщина, кот�орая утверждает, что видела свою племянницу Мисти Маунтинс на улице, хотя девушка недавно погибла в аварии. Марч начинает расследование, но на его пути встает опасный сыщик Джексон Хили. Вместо того, чтобы стать врагами, двое мужчин решают объединить усилия. Вскоре напарники обнаруживают, что в дело вовлечены экологические активисты, которые снимали экспериментальный фильм вместе с Мисти. Постепенно Марч и Хили выходят на след известного порнодельца Сида Клетчера и понимают, что за обычной аварией скрывается крупный политический заговор.



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