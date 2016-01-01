Славные парни (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Рассел Кроу и Райан Гослинг расследуют загадочное убийство порнозвезды. Комедийный боевик от режиссера «Смертельного оружия» Шейна Блэка.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов. К неудачливому детективу Холланду Марчу обращается пожилая женщина, кот�орая утверждает, что видела свою племянницу Мисти Маунтинс на улице, хотя девушка недавно погибла в аварии. Марч начинает расследование, но на его пути встает опасный сыщик Джексон Хили. Вместо того, чтобы стать врагами, двое мужчин решают объединить усилия. Вскоре напарники обнаруживают, что в дело вовлечены экологические активисты, которые снимали экспериментальный фильм вместе с Мисти. Постепенно Марч и Хили выходят на след известного порнодельца Сида Клетчера и понимают, что за обычной аварией скрывается крупный политический заговор.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Криминал
Рейтинг
- Режиссёр
Шейн
Блэк
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Ким
Бейсингер
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Энгаури
Райс
- Актёр
Мэтт
Бомер
- Актриса
Маргарет
Куолли
- ЙДАктриса
Йайа
ДаКоста
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актёр
Бо
Напп
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- Сценарист
Шейн
Блэк
- Сценарист
Энтони
Багароцци
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Энтони
Багароцци
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- КБХудожница
Ким
Барретт
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли
- Композитор
Джон
Оттмен