Славные парни
Wink
Фильмы
Славные парни

Славные парни (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.82016, The Nice Guys
Криминал, Комедии111 мин18+

Сюжет

Рассел Кроу и Райан Гослинг расследуют загадочное убийство порнозвезды. Комедийный боевик от режиссера «Смертельного оружия» Шейна Блэка.

Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1970-х годов. К неудачливому детективу Холланду Марчу обращается пожилая женщина, которая утверждает, что видела свою племянницу Мисти Маунтинс на улице, хотя девушка недавно погибла в аварии. Марч начинает расследование, но на его пути встает опасный сыщик Джексон Хили. Вместо того, чтобы стать врагами, двое мужчин решают объединить усилия. Вскоре напарники обнаруживают, что в дело вовлечены экологические активисты, которые снимали экспериментальный фильм вместе с Мисти. Постепенно Марч и Хили выходят на след известного порнодельца Сида Клетчера и понимают, что за обычной аварией скрывается крупный политический заговор.

Смогут ли детективы узнать правду, узнаете в криминальной комедии «Славные парни». Фильм 2016 смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!

Славные парни смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Славные парни»

Всё