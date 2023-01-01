Биография

Джон Оттмен (John Ottman) – композитор, режиссер монтажа, продюсер. Родился 6 июля 1964 года. Карьеру в киноиндустрии начал в 1993 году. Продюсер Джон Оттмен работает над производством триллеров, боевиков и драматических фильмов. Детство американец провел в калифорнийском городе Сан-Хосе. Учился в техническом колледже De Anza, затем перевелся в Школу кинематографических искусств, входящую в состав Университета Южной Калифорнии. Первая серьезная работа – написание музыки к компьютерному квесту «У меня нет рта, но я должен кричать». При создании фильмов Джон Оттмен часто работает как многозадачный специалист, выступает в роли монтажера и композитора. В качестве продюсера был задействован на съемках картин «Способный ученик», «Люди Икс: Апокалипсис», «Джек – покоритель великанов». За монтаж триллера «Подозрительные лица» получил премию BAFTA, за написание музыки к этому фильму удостоился премии «Сатурн». В 2019 за работу над драмой «Богемская рапсодия» стал призером премий «Эдди» и «Оскар». Интересно, что производство фильма о Фредди Меркьюри монтажер завершал без помощников, оба режиссера уволились сразу после окончания съемочного процесса.