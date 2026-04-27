Фильм Майкл

О фильме
Он — один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королём поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлётов и падений на пути к головокружительной славе.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрДрама, Биография, Музыка
КачествоFull HD
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Антуан
Фукуа
- Актёр
Колман
Доминго
- Актриса
Ниа
Лонг
- Актёр
Майлз
Теллер
- КСАктёр
Кендрик
Сэмпсон
- КГАктриса
Кэт
Грэм
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- ДСАктриса
Джессика
Сула
- ДДАктёр
Джо
Джиллетт
- КДАктёр
Кейлин
Даррел Джонс
- КШАктёр
Кевин
Шиник
- ЭЛАктёр
Эрик
Люнсет
- ММАктёр
Мика
Макнил
- НЛАктёр
Натаниэл
Логан Макинтайр
- ХБАктриса
Хоуп
Бэнкс
- ДДАктёр
Джозеф
Дэвид-Джонс
- РХАктёр
Райан
Хилл
- ДХАктёр
Джамал
Хендерсон
- ЭЗАктриса
Эмили
Запотокни
- ФДАктёр
Феликс
Джерри Дроз
- АКАктриса
Анна
Карини
- ДБАктёр
Дэннис
Бойд
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- ДБПродюсер
Джон
Бранка
- Продюсер
Грэм
Кинг
- БЛХудожница
Барбара
Линг
- КМХудожник
Кайвс
МакГо
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ЭУХудожница
Эми
Уэллс
- Монтажёр
Джон
Оттмен
- ГЮМонтажёр
Гарри
Юн
- ДБОператор
Дион
Биби