Майкл
Wink
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Майкл

Фильм Майкл

2026, Michael
Биография, Музыка18+
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О фильме

Он — один из самых успешных артистов всех времен, а его песни изменили мир навсегда. Но до того, как стать королём поп-музыки, собирающим стадионы поклонников, он был просто… Майклом. И легендарнее его музыки лишь его жизнь — полная взлётов и падений на пути к головокружительной славе.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Майкл»