Биография

Майлз Теллер — американский актер, сыгравший в кинофильмах «Дивергент», «Фантастическая четверка», «Топ Ган: Мэверик» и других. Обладатель специального приза жюри кинофестиваля «Сандэнс» за роль в картине «Захватывающее время». Родился в Даунингтауне 20 февраля 1987 года. Учился в Нью-Йоркском университете, имеет степень бакалавра. Начал сниматься в короткометражках с 2004 года. Дебютировал в полном метре в 2010 году: Теллеру досталась роль в ленте «Кроличья нора». На первых порах сочетал актерскую карьеру с занятиями музыкой и даже пел в мюзикле «Свободные». Последний оказался настолько успешен, что Майзла пригласили в одноименный художественный фильм. В 2013 году Майлз Теллер снялся в ленте «Дивергент», сыграв одного из ключевых антагонистов вселенной. Среди других его работ — комедия «Этот неловкий момент», где партнерами по съемкам стали Майкл Джордан и Зак Эфрон; психологическая драма «Одержимость», получившая три премии «Оскар»; супергеройский боевик «Фантастическая четверка» и драма «Дело храбрых». В 2022 году отметился в ленте «Топ Ган: Мэверик». Актер также снялся в нескольких сериалах. Самыми заметными стали «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Предложение». Попробовал себя в озвучке — мультсериал «Ковчег и трубкозуб» с участием Теллера вышел в 2024 году.