Одержимость
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Одержимость

Одержимость (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Whiplash
Драмы102 мин18+
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Сюжет

Эндрю Ниман, первокурсник нью-йоркской консерватории Shaffer, мечтает играть в джазовом оркестре. Однако руководитель оркестра, известен как жесткий и деспотичный маэстро.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одержимость»

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