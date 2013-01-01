Одержимость (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Эндрю Ниман, первокурсник нью-йоркской консерватории Shaffer, мечтает играть в джазовом оркестре. Однако руководитель оркестра, известен как жесткий и деспотичный маэстро.



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