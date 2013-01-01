Одержимость (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.02013, Whiplash
Драмы102 мин18+
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Сюжет
Эндрю Ниман, первокурсник нью-йоркской консерватории Shaffer, мечтает играть в джазовом оркестре. Однако руководитель оркестра, известен как жесткий и деспотичный маэстро.
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Информация
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Дэмьен
Шазелл
- Актёр
Майлз
Теллер
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ПРАктёр
Пол
Райзер
- МБАктриса
Мелисса
Бенойст
- ОСАктёр
Остин
Стоуэлл
- НЛАктёр
Нат
Лэнг
- КМАктёр
Крис
Малки
- ДГАктёр
Дэймон
Гаптон
- ССАктриса
Сюанн
Споук
- МКАктёр
Макс
Кэш
- Сценарист
Дэмьен
Шазелл
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ККХудожница
Каруна
Кармаркар
- МДХудожница
Мелани
Джонс
- ТКМонтажёр
Том
Кросс
- ШМОператор
Шарон
Мейр
- ДГКомпозитор
Джастин
Гурвиц