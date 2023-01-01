Биография

Джейсон Блум – продюсер американского происхождения, а также глава Blumhouse Productions. Джейсон родился в 1969 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Обладатель престижной премии «Эмми», дважды был номинирован на «Оскар». В начале 90-х закончил Вассарский колледж. На старте своей карьеры работал со скандально известными Вайнштейнами. Позднее работал на компанию в Warner Bros. Женой Джейсона Блума стала Лорен А. И. Шукер. Дебютным фильмом Блума, где он выступал в роли продюсера, стала картина «Забыть и вспомнить». Его продюсерская компания Blumhouse Productions была основана в 2000 году. BP Джейсона выпускает малобюджетные картины, помогающие режиссерам раскрывать свой творческий потенциал. К фильмам, спродюсированным Blumhouse Productions, относится картина «Паранормальное явление», имевшая колоссальный кассовый успех при скромных вложениях в $15 000. Фильм «Паранормальное явление» был не единственной успешной картиной продюсерского дома. «Астрал» и «Синистер», спродюсированные Джейсоном, получили продолжение в виде сиквелов. Картина «Обычное сердце» принесла Блуму награду «Эмми», а за киноленты «Одержимость» и «Прочь» он был даже номинирован на «Оскар».