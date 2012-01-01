Самый пьяный округ в мире
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Самый пьяный округ в мире

Самый пьяный округ в мире (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Lawless
Драмы, Криминал110 мин18+
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Сюжет

Фильм рассказывает об американской семье Бондурант. Три брата Джек, Форрест и Говард занимаются запрещенным во времена сухого закона бизнесом - бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В это же время Форрест,напротив, настроен очень мрачно, а Говарду приходится иметь дело с врагами незаконного семейного бизнеса - местными полицейскими.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый пьяный округ в мире»

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