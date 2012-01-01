Самый пьяный округ в мире (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, Lawless
Драмы, Криминал110 мин18+
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Сюжет
Фильм рассказывает об американской семье Бондурант. Три брата Джек, Форрест и Говард занимаются запрещенным во времена сухого закона бизнесом - бутлегерством. Оптимистично настроенный Джек, самый молодой из братьев, надеется с помощью бутлегерства заработать денег и произвести впечатление на свою девушку Берту. В это же время Форрест,напротив, настроен очень мрачно, а Говарду приходится иметь дело с врагами незаконного семейного бизнеса - местными полицейскими.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Джон
Хиллкоут
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Том
Харди
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Гай
Пирс
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Гари
Олдман
- КМАктёр
Крис
МакГарри
- ЛТАктёр
Лью
Темпл
- НКСценарист
Ник
Кейв
- МБСценарист
Мэтт
Бондурант
- ДАПродюсер
Джон
Аллен
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- МБПродюсер
Майкл
Бенаройя
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- Н�ККомпозитор
Ник
Кейв
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис