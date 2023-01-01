Биография

Джейсон Кларк – актер ТВ и кино родом из Австралии. Также проявил себя на продюсерском поприще. На его счету премия Гильдии актеров 2018 года. Началом актерской карьеры стали роли Кларка в телесериалах. Успел сняться в «Чисто английском убийстве», «Дикой стороне», «Домой и в путь» и прочих. Со временем стал появляться и на большом экране: «Клетка для кроликов», «Смертельная гонка». Счастливо женат на Сесиль Брешиа, история отношений с которой насчитывает уже 10 лет. Воспитывает двоих общих детей. Чаще всего роли Кларка в фильмах носили второстепенный характер. Успел сыграть во множество кинолент. Многие из них хорошо известны широкой публике: «Джонни Д.» с Джонни Деппом, «Самый пьяный округ в мире», «Великий Гэтсби», «Штурм Белого дома», «Планета обезьян: революция». 2015 год отметился для Кларка большим количеством картин с его участием. На экраны вышел «Рыцарь кубков», «Терминатор: генезис», «Эверест». Он успел также появиться в психологическом триллере под названием «Доверие» и других не менее знаковых лентах. В 2018 году увидел свет «Человек на Луне», в 2019 – «Море соблазна», затем «Кладбища домашних животных», причем в последней картине актеру досталась главная роль.