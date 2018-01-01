Винчестер. Дом, который построили призраки (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Основанный на реальных событиях готический хоррор о самом загадочном доме в мире. Главную роль исполнила оскароносная Хеллен Миррен.
Старинный особняк в Сан-Хосе навевает ужас на всякого, кто оказывается поблизости. Его хозяйка — вдова наследника оружейной династии Сара �Винчестер, чей траур по мужу длится уже много лет. Поверив в родовое проклятие, она день за днем создает пугающий лабиринт из бесконечных лестниц, уходящих в никуда, окон в полу и потайных дверей, упирающихся в стены. Ловушка для злых духов? Бегство от одиночества? Причуда сумасшедшей? Правду узнают те, кто будет смотреть онлайн «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018) в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Спириг
- Режиссёр
Питер
Спириг
- Актриса
Хелен
Миррен
- ССАктриса
Сара
Снук
- ФСАктёр
Финн
Скиклуна-О’Прей
- Актёр
Джейсон
Кларк
- ЭВАктриса
Эмили
Вайсман
- АФАктриса
Алана
Фэган
- РМАктриса
Ребекка
Макар
- ТКАктёр
Тайлер
Коппин
- МКАктёр
Майкл
Карман
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- ТВСценарист
Том
Вон
- Сценарист
Майкл
Спириг
- Сценарист
Питер
Спириг
- Продюсер
Тобин
Армруст
- БКПродюсер
Бенедикт
Карвер
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бердалим
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МУХудожник
Марк
Уоррен
- ВКХудожница
Венди
Корк
- МВМонтажёр
Мэтт
Вилла
- БНОператор
Бен
Нотт
- Композитор
Питер
Спириг