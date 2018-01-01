Винчестер. Дом, который построили призраки
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Винчестер. Дом, который построили призраки

Винчестер. Дом, который построили призраки (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.72018, Winchester: The House that Ghosts Built
Ужасы, Драмы95 мин18+
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Сюжет

Основанный на реальных событиях готический хоррор о самом загадочном доме в мире. Главную роль исполнила оскароносная Хеллен Миррен.

Старинный особняк в Сан-Хосе навевает ужас на всякого, кто оказывается поблизости. Его хозяйка — вдова наследника оружейной династии Сара Винчестер, чей траур по мужу длится уже много лет. Поверив в родовое проклятие, она день за днем создает пугающий лабиринт из бесконечных лестниц, уходящих в никуда, окон в полу и потайных дверей, упирающихся в стены. Ловушка для злых духов? Бегство от одиночества? Причуда сумасшедшей? Правду узнают те, кто будет смотреть онлайн «Винчестер. Дом, который построили призраки» (2018) в хорошем качестве.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Винчестер. Дом, который построили призраки»

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