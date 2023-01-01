Биография

Питер Спириг – режиссер, продюсер, сценарист, родился 29 апреля 1976 года. Фильмография насчитывает 13 полнометражных кинокартин и короткометражек, в основном это фильмы ужасов и триллеры. Примечательно, что режиссер получил две номинации на антипремию «Золотая малина» за киноленту «Винчестер. Дом, который построили призраки». Питер Спириг и его брат-близнец, с которым они вместе создают фильмы, родились в Германии. В четырехлетнем возрасте братья вместе со своей семью переехали в Сидней, Австралия. Получили образование в Квинслендском колледже искусств. Киносъемками увлеклись еще в детском возрасте. Дебютным фильмом Питера Спирига и его брата стала короткометражная драма «Большая картина». В 2003 году режиссеры сняли фильм «Восставшие из мертвых». В 2009 году на экраны вышел комедийный фильм ужасов «Воины света». Эта кинокартина принесла Спиригам приз киноинститута Австралии в номинации лучшие спецэффекты. В 2013 году фильмография режиссеров пополнилась фантастическим детективным боевиком «Патруль времени». В 2017 году на экраны вышел очередной фильм знаменитой кинофраншизы «Пила 8». В 2018 году Спириг написал сценарий и снял по нему фильм «Винчестер. Дом, который построили призраки».