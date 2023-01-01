Биография

Майкл Спириг – режиссер, известный австралийский сценарист и продюсер. Актер работает в команде с братом Питером Спиригом. Близнецы снимают фильмы, работают над рекламными роликами и задействованы в съемках видеоклипов для известных исполнителей. Работы тандема отмечены наградами и номинациями крупных мировых кинофестивалей. Майкл Спириг родился в немецком городе Буххольц в 1976 году, 29 апреля. В раннем детстве вместе с родителями и братом Майкл переехал в Австралию. В подростковом возрасте братья увлеклись съемками короткометражных сюжетов на камеру. После школы они поступили в Колледж искусств. Обучались они на разных факультетах. Майкл изучал графический дизайн. Вскоре последовал период работы в рекламной индустрии. Майкл Спириг работал над созданием рекламы для самых известных мировых брендов. В 2003 году увидела свет первая полнометражная режиссерская работа братьев «Восставшие из мертвых». На счету Майкла Спирига фильмы, получившие признание критиков во всем мире. В 2010 году на экраны вышел фантастический фильм «Воины света», в котором Майкл Спириг совместно с братом выступал в качестве сценариста и продюсера. Затем последовали успешные работы над фильмами «Патруль времени», «Пила 8», «Винчестер. Дом, который построили призраки».