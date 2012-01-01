Цель номер один (фильм, 2012) смотреть онлайн

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«Цель номер один» – очередное мощное и злободневное высказывание женщины-режиссера, снимающей по-настоящему мужское кино. Убедиться в этом вы можете, посмотрев основанную на реальных событиях драму Кэтрин Бигелоу («На гребне волны», «Повелитель бури») онлайн и совершенно бесплатно.



Картина с документальной точностью воспроизводит события, происходившие в ходе спецоперации «Копье Нептуна», финалом которой стало убийство Усамы Бен Ладена. Главная героиня ленты – аналитик ЦРУ Майя (Джессика Честейн) – одержима идеей найти и обезвредить опаснейшего террориста. Забывшая о личной жизни и каких бы то ни было человеческих радостях, она на протяжении десяти лет ведет расследование, участвуя в допросах и пытках и выполняя другую тяжелую работу на благо родины. Спустя годы ошибок и озарений Майе удается совершить прорыв и победно закончить свою охоту на Бен Ладена. Но что останется в жизни героини, когда заветная цель будет достигнута? Ответ на этот и другие вопросы вы получите, если будете смотреть драматический фильм Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» онлайн в хорошем качестве.



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