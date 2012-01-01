Цель номер один (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
«Цель номер один» – очередное мощное и злободневное высказывание женщины-режиссера, снимающей по-настоящему мужское кино. Убедиться в этом вы можете, посмотрев основанную на реальных событиях драму Кэтрин Бигелоу («На гребне волны», «Повелитель бури») онлайн и совершенно бесплатно.
Картина с документальной точностью воспроизводит события, происходившие в ходе спецоперации «Копье Нептуна», финалом которой стало убийство Усамы Бен Ладена. Главная героиня ленты – аналитик ЦРУ Майя (Джессика Честейн) – одержима идеей найти и обезвредить опаснейшего террориста. Забывшая о личной жизни и каких бы то ни было человеческих радостях, она на протяжении десяти лет ведет расследование, участвуя в допросах и пытках и выполняя другую тяжелую работу на благо родины. Спустя годы ошибок и озарений Майе удается совершить прорыв и победно закончить свою охоту на Бен Ладена. Но что останется в жизни героини, когда заветная цель будет достигнута? Ответ на этот и другие вопросы вы получите, если будете смотреть драматический фильм Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Кэтрин
Бигелоу
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актёр
Кайл
Чендлер
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Марк
Стронг
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- Актёр
Хэролд
Перрино
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Сценарист
Марк
Боал
- Продюсер
Кэтрин
Бигелоу
- Продюсер
Марк
Боал
- Продюсер
Меган
Эллисон
- МБПродюсер
Мэттью
Бадман
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- БКХудожник
Бен
Коллинз
- РМХудожник
Род
МакЛин
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- АДКомпозитор
Александр
Деспла