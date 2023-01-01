Биография

Фарес Фарес — популярный актер Ливана и Швеции. Родился в Бейруте 29 апреля 1973 года. Родители будущего артиста работали актерами, что и побудило юного Фареса пойти в театральную сферу. Из-за начала Гражданской войны в Ливане его семья переехала в Швецию. Вскоре после переезда актер начал участвовать в спектаклях. Позже поступил в театральную школу и работал в местном театре. В 2000 году мужчина начал сниматься в кино. Стал узнаваемым благодаря роли в сериале «Тиран». Часть ролей сыграл в США. Снимался в таких картинах, как «Факир», «Метропия», «Шальные деньги», и короткометражных фильмах. Последняя из его работ — участие в съемках сериала HBO «Чернобыль» о техногенной катастрофе и ее последствиях. Там Фарес Фарес сыграл грузинского солдата, который патрулирует зону отчуждения после взрыва реактора на ЧАЭС.