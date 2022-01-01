Заговор в Каире (фильм, 2022) смотреть онлайн

Шпионский триллер о молодом студенте университета Аль-Азхар, который оказывается втянут в интриги разведывательных служб. Фильм получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Адам, сын простого рыбака из небольшого городка на севере Египта, получает государственную стипендию на обучение в престижном каирском университете Аль-Азхар. Для юноши это большая честь, и он с завидным рвением берется за науку. Все меняется, когда верховный имам падает замертво во время выступления перед студентами. Высокопоставленные претенденты на освободившееся место начинают борьбу за власть, а нового друга Адама убивают неизвестные люди в масках. Вскоре с парнем связывается полковник Ибрагим, агент государственной разведки. Он рассказывает, что погибший товарищ Адама был их осведомителем, и именно поэтому получал стипендию на обучение. Теперь Адам должен взять его обязанности на себя и поспособствовать тому, чтобы верховным имамом стал нужный властям кандидат. В противном случае нет никаких гарантий, что юношу не ждет смерть.



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