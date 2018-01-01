Мистериум. Журнал 64 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берeтся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит дет�ективов Карла Мeрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших общественной морали.



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