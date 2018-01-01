9.02018, Journal 64
Детективы, Криминал111 мин16+
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Мистериум. Журнал 64 (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берeтся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит дет�ективов Карла Мeрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших общественной морали.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- КБРежиссёр
Кристоффер
Боэ
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ФФАктёр
Фарес
Фарес
- ДЛАктриса
Джохэнн
Луиз Шмидт
- СПАктёр
Сёрен
Пильмарк
- ФБАктриса
Фанни
Борнедаль
- КРАктриса
Клара
Росагер
- ЛСАктриса
Луиза
Скоу
- АРАктриса
Аманда
Раделяк
- АХАктёр
Андерс
Хове
- Актёр
Николас
Бро
- БХСценарист
Бо
Х. Хансен
- МНСценарист
Миккель
Нёргор
- Сценарист
Николай
Арсель
- ЮАСценарист
Юсси
Адлер-Олсен
- ЛВПродюсер
Луиза
Вест
- ЙБПродюсер
Йонас
Баггер
- МГПродюсер
Мария
Гаде Денессен
- МЭПродюсер
Мадлен
Экман
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ИВАктёр дубляжа
Игорь
Ветров
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- СТХудожник
Сет
Тернер
- ПХХудожница
Пернилла
Холм
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- ЯМОператор
Якоб
Мёллер
- ЭЛКомпозитор
Энтони
Лледо
- ММКомпозитор
Миккел
Малта