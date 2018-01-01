Мистериум. Журнал 64
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Мистериум. Журнал 64
9.02018, Journal 64
Детективы, Криминал111 мин16+

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Мистериум. Журнал 64 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В копенгагенской квартире найдены замурованными три мумифицированных трупа, сидящих вокруг стола. За дело берeтся отдел Q, специализирующийся на давних нераскрытых преступлениях. Расследование приводит детективов Карла Мeрка и Ассада в закрытое много лет назад женское учреждение на острове, куда раньше ссылали девушек, несоответствовавших общественной морали.

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Информация

Страна
Германия, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мистериум. Журнал 64»

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