Биография

Кэтрин Бигелоу — американский режиссер, продюсер, сценарист, модель и актриса. Лауреат премий «Оскар», «Сатурн», «Спутник», Венецианского кинофестиваля, Британской академии, Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров. Была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Сан-Себастьян». Родилась в Сан-Карлосе 27 ноября 1951 года. Мать Кэтрин работала в библиотеке, а отец был менеджером на фабрике красок. Бигелоу хорошо рисовала и стала ассистентом художника. Она получила стипендию на исследовательскую работу в Музее Уитни в Нью-Йорке и окончила Колумбийский университет, изучив теорию и критику кино. Ей преподавали итальянский художник Вито Аккончи и американская писательница и критик Сьюзен Зонтаг. Кэтрин сотрудничала с американским художником Лоуренсом Вайнером и другими художниками-концептуалистами. Также она обучала студентов Калифорнийского института искусств. Карьеру в кинематографе начала в 1988 году. Однажды Бигелоу снялась для рекламы GAP. В 2010 году Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, получившей премию «Оскар» за режиссерскую работу в картине «Повелитель бури». Она обошла своего бывшего супруга Джеймса Кэмерона с фильмом «Аватар». Среди других ее режиссерских работ — картины «На гребне волны» с Патриком Суэйзи и Киану Ривзом, «Странные дни» с Рэйфом Файнсом, «К-19» с Харрисоном Фордом и Лиамом Нисоном, «Цель номер один» с Джессикой Честейн, «Детройт», «Дикие пальмы» и «Убойный отдел». В фильмах «Повелитель бури», «К-19», «Цель номер один», «Земля картелей», «Детройт», «Тройная граница» она также выступила продюсером.