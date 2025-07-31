7.82000, The Weight of Water
Триллер, Драма105 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Вес воды (фильм, 2000) смотреть онлайн
О фильме
Когда фотограф Джин приезжает на остров у побережья Нью-Хэмпшира, чтобы расследовать преступление столетней давности, происходит трагическое столкновение прошлого и настоящего. По мере того, как Джин углубляется в подробности этого дела - взрыва страстей, приведшего к смерти двух женщин, - она сама попадает на эмоционально опасную территорию.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Кэтрин
Бигелоу
- ЭХАктриса
Элизабет
Хёрли
- Актёр
Шон
Пенн
- Актриса
Катрин
МакКормак
- СПАктриса
Сара
Полли
- Актёр
Джош
Лукас
- ВШАктриса
Винесса
Шоу
- Актёр
Киран
Хайндс
- АШСценарист
Анита
Шрив
- ЭАСценарист
Элис
Арлен
- ККСценарист
Кристофер
Кайл
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- ДЯПродюсер
Джанет
Янг
- ЛХПродюсер
Лиза
Хенсон
- ЛОПродюсер
Лоренсо
О’Брайен
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- КЮХудожник
Карл
Юлиуссон
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ЭБОператор
Эдриан
Биддл
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер