Вес воды
Wink
Фильмы
Вес воды
7.82000, The Weight of Water
Триллер, Драма105 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Вес воды (фильм, 2000) смотреть онлайн

О фильме

Когда фотограф Джин приезжает на остров у побережья Нью-Хэмпшира, чтобы расследовать преступление столетней давности, происходит трагическое столкновение прошлого и настоящего. По мере того, как Джин углубляется в подробности этого дела - взрыва страстей, приведшего к смерти двух женщин, - она сама попадает на эмоционально опасную территорию.

Страна
США, Канада, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вес воды»