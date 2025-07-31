Вес воды (фильм, 2000) смотреть онлайн

Когда фотограф Джин приезжает на остров у побережья Нью-Хэмпшира, чтобы расследовать преступление столетней давности, происходит трагическое столкновение прошлого и настоящего. По мере того, как Джин углубляется в подробности этого дела - взрыва страстей, приведшего к смерти двух женщин, - она сама попадает на эмоционально опасную территорию.

