Биография

Джош Лукас – актер Голливуда. Также проявил себя в роли продюсера и оператора Он с юных лет мечтал стать звездой телеэкранов и был увлечен театральным искусством. Начало творческого пути было сложным: все больше доставались второстепенные и малозаметные роли. Много снимался в телесериалах, включая «Истинные цвета», «Жизнь продолжается» и другие. Вместе с семьей постоянно менял место жительства, в конце концов осев в Вашингтоне. В это же время активно участвует в жизни театрального кружка. Успел появиться в фильмах «Дитя тьмы, дитя света», «Отчаянный папа» и ряде других. Год снимался в Австралии в сериале «Холодная река». Женат на Джессике Чинчин Энрикес, воспитывает сына Ноя Рев Маурера. Первой серьезной ролью Лукаса стало появление в ленте «Игры разума». После этого снялся в «Стильной штучке». С этого момента к нему пришла популярность. Теперь актер тщательно отбирает сценарии. Снялся в «Дороге к славе», затем в «Пикоке», «Что у них было» и других фильмах. И по сей день активно появляется на экранах. «Стелс», «Дж. Эдгар» также отмечены его участием. В 2019 году увидела свет картина «Прорыв», затем «Ford против Ferrari». Начиная с 1987 года артист успел сняться в 77 кинолентах.