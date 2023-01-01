Кровь в обмен на пыль (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы помочь семье, продавец дефибрилляторов ввязывается в торговлю оружием и наркотиками. Мрачный зимний триллер с Китом Харингтоном.



После трагического самоубийства коллеги-продавцы Клифф и Рикки решают, что их совместный бизнес не выгорел, и пытаются начать новую жизнь. Клифф теперь торгует дефибрилляторами в Монтане и регулярно ездит в командировки, оставляя жену и больного раком сына одних. Довольно быстро Клифф теряет и эту неблагодарную работу, а многочисленные долги никуда не исчезают. Так в его жизни вновь появляется Рикки с заманчивым предложением поработать на известного гангстера: Клифф должен перевозить в Канаду оружие и обменивать его на наркотики. Он соглашается, надеясь быстро выйти из игры, однако вскоре становится понятно, что обстоятельства складываются не в его пользу.



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