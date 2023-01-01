Кровь в обмен на пыль (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Чтобы помочь семье, продавец дефибрилляторов ввязывается в торговлю оружием и наркотиками. Мрачный зимний триллер с Китом Харингтоном.
После трагического самоубийства коллеги-продавцы Клифф и Рикки решают, что их совместный бизнес не выгорел, и пытаются начать новую жизнь. Клифф теперь торгует дефибрилляторами в Монтане и регулярно ездит в командировки, оставляя жену и больного раком сына одних. Довольно быстро Клифф теряет и эту неблагодарную работу, а многочисленные долги никуда не исчезают. Так в его жизни вновь появляется Рикки с заманчивым предложением поработать на известного гангстера: Клифф должен перевозить в Канаду оружие и обменивать его на наркотики. Он соглашается, надеясь быстро выйти из игры, однако вскоре становится понятно, что обстоятельства складываются не в его пользу.
К чему приведет эта сделка с совестью и сможет ли Клифф вернуться к нормальной жизни после, расскажет фильм «Кровь в обмен на пыль» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Кровь в обмен на пыль смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- РБРежиссёр
Род
Блэкхёрст
- СМАктёр
Скут
Макнэри
- Актёр
Джош
Лукас
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- НЗАктриса
Нора
Зеетнер
- ЭРАктриса
Эмбер
Роуз Мейсон
- Актёр
Стивен
Дорфф
- КМАктёр
Крис
Маллинэкс
- ТБАктёр
Трэвис
Брюэр
- РТАктёр
Расс
Тиллер
- КХАктёр
Кит
Харингтон
- РБСценарист
Род
Блэкхёрст
- ПЯПродюсер
Петр
Якл
- БКПродюсер
Бернард
Кира
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- НБКомпозитор
Ник
Боан