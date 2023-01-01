Кровь в обмен на пыль
Wink
Фильмы
Кровь в обмен на пыль
6.92023, Blood for Dust
Боевики, Триллеры100 мин18+
Коммивояжер ради семьи соглашается на опасную работу. Кит Харингтон в триллере в духе «Во все тяжкие» и «Фарго»
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Кровь в обмен на пыль (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы помочь семье, продавец дефибрилляторов ввязывается в торговлю оружием и наркотиками. Мрачный зимний триллер с Китом Харингтоном.

После трагического самоубийства коллеги-продавцы Клифф и Рикки решают, что их совместный бизнес не выгорел, и пытаются начать новую жизнь. Клифф теперь торгует дефибрилляторами в Монтане и регулярно ездит в командировки, оставляя жену и больного раком сына одних. Довольно быстро Клифф теряет и эту неблагодарную работу, а многочисленные долги никуда не исчезают. Так в его жизни вновь появляется Рикки с заманчивым предложением поработать на известного гангстера: Клифф должен перевозить в Канаду оружие и обменивать его на наркотики. Он соглашается, надеясь быстро выйти из игры, однако вскоре становится понятно, что обстоятельства складываются не в его пользу.

К чему приведет эта сделка с совестью и сможет ли Клифф вернуться к нормальной жизни после, расскажет фильм «Кровь в обмен на пыль» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь в обмен на пыль»

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