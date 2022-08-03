Маленький убийца
Wink
Фильмы
Маленький убийца

Маленький убийца (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

7.92011, Little Murder
Триллер, Драма93 мин18+

О фильме

Фильм рассказывает о дискредитированном полицейском детективе, который получает шанс оправдаться. Ему является призрак прекрасной виолончелистки и требует помочь найти ее убийцу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb