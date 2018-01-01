Wink
Фильмы
Маленький убийца
Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький убийца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Маленький убийца»

Режиссёры

Предраг Антониевич

Предраг Антониевич

Predrag Antonijevic
Режиссёр

Актёры

Джош Лукас

Джош Лукас

Josh Lucas
АктёрBen Chaney
Терренс Ховард

Терренс Ховард

Terrence Howard
АктёрDrag Hammerman
Лейк Белл

Лейк Белл

Lake Bell
АктрисаCorey Little
Шэрон Лил

Шэрон Лил

Sharon Leal
АктрисаJennifer
Кэри Элвес

Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрBarry Fitzgerald
Питер Джейсон

Питер Джейсон

Peter Jason
АктёрCaptain
Ник Лашэвэй

Ник Лашэвэй

Nick Lashaway
АктёрTom Little
Дебора Энн Уолл

Дебора Энн Уолл

Deborah Ann Woll
АктрисаMolly
Боким Вудбайн

Боким Вудбайн

Bokeem Woodbine
АктёрLipp
Ной Бин

Ной Бин

Noah Bean
АктёрPaul Marais

Сценаристы

Джастин ДиПеджо

Джастин ДиПеджо

Justin DiPego
Сценарист
Джералд Ди Пего

Джералд Ди Пего

Gerald Di Pego
Сценарист
Джанет Каспин

Джанет Каспин

Janet Kapsin
Сценарист

Продюсеры

Джон Гастон

Джон Гастон

John Gaston
Продюсер

Художники

Кристин Вада

Кристин Вада

Christine Wada
Художница

Операторы

Стив Мейсон

Стив Мейсон

Steve Mason
Оператор

Композиторы

Дэвид Роббинс

Дэвид Роббинс

David Robbins
Композитор