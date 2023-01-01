Кэри Элвес
Cary Elwes
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 26 октября 1962 г. (62 года)
Биография
Кэри Элвес — британский актер, продюсер, сценарист. Родился в Вестминстере 26 октября 1962 года. После окончания английской школы Хэрроу поступил сначала в Нью-Йоркский колледж Сары Лоуренс, а затем в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. В Нью-Йорке одним из его мастеров был наставник Аль Пачино — Чарли Лоутон. Работал ассистентом режиссера в таких фильмах, как «Отпущение грехов», «Осьминожка» и «Супермен». Кинодебют состоялся в 1984 году — в фильме «Другая страна» Кэри Элвес сыграл студента. Позже он принимал участие в исторических кинолентах «Леди Джейн», «Доблесть», «Восстание», «Камилла Дикинсон», а еще в триллерах и фильмах ужасов «Дракула», «Информатор», «Тень вампира», «Американское преступление», «Пила: Игра на выживание», «Алфавитный убийца» и «Сахарная гора». Сыграл главные роли в фильме «Робин Гуд: Мужчины в трико» и во франшизе «Пила», благодаря которым и стал известен во всем мире. В послужном списке — более ста проектов.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Министерство неджентльменских дел2024, 114 мин
- 5.5
Академия супергероев2022, 86 мин
- 8.8
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать2022, 109 минБесплатно
- 7.5
Королева Испании2016, 122 минБесплатно
- 7.9
Маленький убийца2011, 93 минБесплатно
- 7.2
Алфавитный убийца2008, 94 минБесплатно
- 8.1
Эдисон2005, 95 минБесплатно