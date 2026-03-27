Отчаявшийся мужчина берет в заложники сына владельца кредитной компании, чтобы выбраться из финансовой ловушки. Остросюжетная драма «Провод мертвеца» — фильм с Аль Пачино и Биллом Скарсгардом, основанный на реальной истории.



1977 год, Индианаполис. Бизнесмен Тони Киритсис взял кредит на покупку земли для торгового центра, но пропустил уже несколько платежей из-за непредвиденных обстоятельтв. Он убежден, что кредитная компания Meridian Mortgage подстроила это, чтобы обанкротить его, и решает добиться справедливости. Тони врывается в главный офис компании, надеясь найти там ее владельца М. Л. Холла, однако тот уехал в отпуск во Флориду. Вместо этого Киритсис берет в заложники его сына Ричарда, привязав его проводом к дробовику. За ситуацией наблюдает полиция и пресса, но Холл-старший не собирается идти ни на какие уступки.



Что предпримет Тони, чтобы убедить кредитора, расскажет «Провод мертвеца» (2025). Смотреть онлайн фильм Гаса Ван Сента можно на Wink.

