Провод мертвеца
Wink
Фильмы
Провод мертвеца
7.62025, Dead Man's Wire
Драма, Криминал105 мин18+
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Провод мертвеца (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Отчаявшийся мужчина берет в заложники сына владельца кредитной компании, чтобы выбраться из финансовой ловушки. Остросюжетная драма «Провод мертвеца» — фильм с Аль Пачино и Биллом Скарсгардом, основанный на реальной истории.

1977 год, Индианаполис. Бизнесмен Тони Киритсис взял кредит на покупку земли для торгового центра, но пропустил уже несколько платежей из-за непредвиденных обстоятельтв. Он убежден, что кредитная компания Meridian Mortgage подстроила это, чтобы обанкротить его, и решает добиться справедливости. Тони врывается в главный офис компании, надеясь найти там ее владельца М. Л. Холла, однако тот уехал в отпуск во Флориду. Вместо этого Киритсис берет в заложники его сына Ричарда, привязав его проводом к дробовику. За ситуацией наблюдает полиция и пресса, но Холл-старший не собирается идти ни на какие уступки.

Что предпримет Тони, чтобы убедить кредитора, расскажет «Провод мертвеца» (2025). Смотреть онлайн фильм Гаса Ван Сента можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.5 IMDb