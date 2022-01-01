Академия супергероев (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Микс супергеройской комедии и семейной драмы, в котором лишенные сверхспособностей молодые люди решают выяснить отношения с ученым, когда-то изменившим их жизнь. Профессор Рукус Мандульбаум разработал специальный значок, получивший название «Титан». Он способен менять ДНК своего пользователя и наделять его особыми талантами. Благодаря этому открытию Мандульбаум смог сформировать команду юных супергероев, которые со временем стали знаменитостями. Но стоило только двум ее членам, Висте и Анселю, проявить каплю самостоятельности, как разочарованный профессор их уволил, заменив на более покладистых участников. Спустя 20 лет Виста и Ансель нападают на музей, где хранятся их «Титаны». Чтобы вновь заполучить свои способности, им нужны отпечатки пальцев Мандульбаума., посмотрев фильм 2022 года «Академия супергероев» онлайн



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