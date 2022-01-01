Академия супергероев (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Микс супергеройской комедии и семейной драмы, в котором лишенные сверхспособностей молодые люди решают выяснить отношения с ученым, когда-то изменившим их жизнь. Профессор Рукус Мандульбаум разработал специальный значок, получивший название «Титан». Он способен менять ДНК своего пользователя и наделять его особыми талантами. Благодаря этому открытию Мандульбаум смог сформировать команду юных супергероев, которые со временем стали знаменитостями. Но стоило только двум ее членам, Висте и Анселю, проявить каплю самостоятельности, как разочарованный профессор их уволил, заменив на более покладистых участников. Спустя 20 лет Виста и Ансель нападают на музей, где хранятся их «Титаны». Чтобы вновь заполучить свои способности, им нужны отпечатки пальцев Мандульбаума., посмотрев фильм 2022 года «Академия супергероев» онлайн
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Информация
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джон
МакДональд
- Актёр
Кэри
Элвес
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- АМАктёр
Альфонсо
МакОли
- ТБАктёр
Тэннер
Бьюкэнэн
- КПАктёр
Кели
Прайс
- РЭАктёр
Р.Дж.
Эшер
- ТБАктёр
Томас
Бромхед
- КДАктриса
Кели
Дэниелс
- МТСценарист
Майк
Тимм
- ДМСценарист
Джон
МакДональд
- ДЗПродюсер
Даллас
Зонньер
- ДБПродюсер
Джастин
Белл
- ДГПродюсер
Дэвид
Гросс
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ТЕАктёр дубляжа
Тихон
Ефименко
- ОККомпозитор
Оуми
Капила