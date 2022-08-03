Королева Испании (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
7.62016, La reina de España
Драма, Комедия120 мин18+
О фильме
Она бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Фернандо
Труэба
- Актриса
Пенелопа
Крус
- АРАктёр
Антонио
Ресинес
- НААктриса
Неус
Асенси
- АБАктриса
Ана
Белен
- ХКАктёр
Хавьер
Камара
- ЧДАктёр
Чино
Дарин
- Актёр
Кэри
Элвес
- ЛЛАктриса
Лолес
Леон
- Актёр
Мэнди
Пэтинкин
- КРАктёр
Клайв
Ревилл
- Сценарист
Фернандо
Труэба
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- МЛПродюсер
Микель
Лехарса
- ЭЧПродюсер
Эрик
Чарльз Уилкинсон
- Продюсер
Пенелопа
Крус
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ХЛОператор
Хосе
Луис Алькайне
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер