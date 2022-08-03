Королева Испании
Wink
Фильмы
Королева Испании

Королева Испании (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

7.62016, La reina de España
Драма, Комедия120 мин18+

О фильме

Она бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Испании»