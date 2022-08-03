Она бежала от ухаживаний Геббельса, она покорила Голливуд, но не вынесла удушья славы и вернулась на родину. Очутившись в послевоенной Испании, Макарена хочет начать новую жизнь, дает согласие на съемки в фильме, где играет королеву Изабеллу I. Но бурное прошлое не отпускает ее…

