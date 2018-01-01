Wink
Королева Испании
Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Испании»

Актёры и съёмочная группа фильма «Королева Испании»

Режиссёры

Фернандо Труэба

Фернандо Труэба

Fernando Trueba
Режиссёр

Актёры

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Penélope Cruz
АктрисаMacarena Granada
Антонио Ресинес

Антонио Ресинес

Antonio Resines
АктёрBlas Fontiveros
Неус Асенси

Неус Асенси

Neus Asensi
АктрисаLucía Gandía
Ана Белен

Ана Белен

Ana Belén
АктрисаAna
Хавьер Камара

Хавьер Камара

Javier Cámara
АктёрPepe Bonilla
Чино Дарин

Чино Дарин

Chino Darín
АктёрLeo
Кэри Элвес

Кэри Элвес

Cary Elwes
АктёрGary Jones
Лолес Леон

Лолес Леон

Loles León
АктрисаTrini Morenos
Мэнди Пэтинкин

Мэнди Пэтинкин

Mandy Patinkin
АктёрJordan Berman
Клайв Ревилл

Клайв Ревилл

Clive Revill
АктёрJohn Scott

Сценаристы

Фернандо Труэба

Фернандо Труэба

Fernando Trueba
Сценарист

Продюсеры

Мерседес Гамеро

Мерседес Гамеро

Mercedes Gamero
Продюсер
Микель Лехарса

Микель Лехарса

Mikel Lejarza
Продюсер
Эрик Чарльз Уилкинсон

Эрик Чарльз Уилкинсон

Eric Charles
Продюсер
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Penélope Cruz
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Людмила Ильина

Людмила Ильина

Актриса дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Операторы

Хосе Луис Алькайне

Хосе Луис Алькайне

José Luis Alcaine
Оператор

Композиторы

Збигнев Прайснер

Збигнев Прайснер

Zbigniew Preisner
Композитор