Биография

Пенелопа Крус — испанская актриса и модель. Родилась в Алькобендас, Франкистская Испания, 28 апреля 1974 года. С самой ранней юности пристрастием Пенелопы были танцы. В Испании она обучалась классическому балету в консерватории. Позже, в США, еще семь лет посвятила изучению испанского балета и театрального искусства в школе Кристины Роты. Будучи подростком, Пенелопа очень полюбила кино, и вскоре отправилась на пробы. Поначалу ни одно агентство не хотело рассматривать ее в качестве актрисы, однако вскоре пятнадцатилетней Крус улыбнулась удача. Первый успех состоялся в 17 лет: ей принесла эпизодическая роль в эротическом сериале «Розовая серия». В следующем году она снялась в успешной комедии «Ветчина, ветчина», где ее героиня появлялась топлес, и чтобы избежать амплуа «вечно обнаженной», Пенелопа начала искать более «скромные» роли. За роль девственницы Лус из «Изящной эпохи» была удостоена множества наград, после чего начала активно учить английский и получила широкое признание не только в Испании, но и в Голливуде. Пенелопа Крус снялась в таких фильмах, как «Королева Испании», «Убийство в восточном экспрессе», «Феррари», «Эскобар», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и многих других.