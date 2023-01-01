Пенелопа Крус
Penélope Cruz
- Карьера
- Актриса, Продюсер
- Дата рождения
- 28 апреля 1974 г. (50 лет)
Биография
Пенелопа Крус — испанская актриса и модель. Родилась в Алькобендас, Франкистская Испания, 28 апреля 1974 года. С самой ранней юности пристрастием Пенелопы были танцы. В Испании она обучалась классическому балету в консерватории. Позже, в США, еще семь лет посвятила изучению испанского балета и театрального искусства в школе Кристины Роты. Будучи подростком, Пенелопа очень полюбила кино, и вскоре отправилась на пробы. Поначалу ни одно агентство не хотело рассматривать ее в качестве актрисы, однако вскоре пятнадцатилетней Крус улыбнулась удача. Первый успех состоялся в 17 лет: ей принесла эпизодическая роль в эротическом сериале «Розовая серия». В следующем году она снялась в успешной комедии «Ветчина, ветчина», где ее героиня появлялась топлес, и чтобы избежать амплуа «вечно обнаженной», Пенелопа начала искать более «скромные» роли. За роль девственницы Лус из «Изящной эпохи» была удостоена множества наград, после чего начала активно учить английский и получила широкое признание не только в Испании, но и в Голливуде. Пенелопа Крус снялась в таких фильмах, как «Королева Испании», «Убийство в восточном экспрессе», «Феррари», «Эскобар», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и многих других.
Фильмография
Актриса
- 8.2
Феррари2023, 130 мин
- 6.9
Главная роль2021, 108 мин
- 7.7
Афера в Майами2019, 122 минБесплатно
- 8.8
Эскобар2017, 101 минБесплатно
- 7.5
Королева Испании2016, 122 минБесплатно
- 9.0
Ма Ма2015, 117 минБесплатно
- 6.7
Я очень возбужден2013, 86 минБесплатно
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.5
Манолете2008, 87 минБесплатно
- 8.6
Элегия2007, 112 минБесплатно
- 9.3
Бандитки2006, 88 минБесплатно
- 8.5
Не уходи2004, 116 мин
- 22апреля
Голова в облаках2003, 115 мин
- 8.8
Выбор капитана Корелли2001, 123 мин