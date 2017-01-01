Эскобар (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Колумбийский наркобарон глазами влюбленной женщины. Горячий дуэт из «Вики Кристины Барселоны»: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем в криминальном байопике от авторов спортивной драмы «Пеле: Рождение легенды».
Знакомство популярной журналистки Вирджинии Вальехо с Эскобаром происходит в период, когда имя Пабло было известно уже чуть ли не каждому жителю Колумбии. Он устраивал приемы, на которых собирались сливки общества: художники и бизнесмены, модели и спортсмены. Вирджинию впечатляет, что Эскобар финансирует строительство жилья для нищих, и она очень скоро влюбляется в него, закрывая глаза на то, что ее избранник — главный наркобарон Южной Америки.
Не терпится узнать, какой путь прошел Пабло, родившийся в семье фермера, прежде, чем стать владельцем миллиардного наркокартеля? Ответ ждет вас в байопике «Эскобар» — фильм онлайн и в хорошем качестве скоро будет доступен на нашем видеосервисе!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Фернандо
Леон Де Араноа
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актриса
Пенелопа
Крус
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Жульет
Рестрепо
- Актёр
Оскар
Хаэнада
- ФЙАктёр
Фреди
Йэт
- РНАктёр
Рикардо
Ниньо
- ПКАктёр
Педро
Кальво
- ДААктёр
Джованни
Альварес
- ДВАктёр
Дэвид
Валенсиа
- Сценарист
Фернандо
Леон Де Араноа
- МЦСценарист
Майкл
Цимбалист
- ДЦСценарист
Джефф
Цимбалист
- ВВСценарист
Вирджиния
Вальехо
- Продюсер
Хавьер
Бардем
- ДНПродюсер
Дин
Николс
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- СМХудожник
Сезар
Монтойя
- ИНХудожник
Иньиго
Наварро
- ВМХудожница
Ванда
Моралес
- НРМонтажёр
Начо
Руис Капильяс
- АКОператор
Алекс
Каталан
- ФХКомпозитор
Федерико
Хусид