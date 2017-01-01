Эскобар (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Колумбийский наркобарон глазами влюбленной женщины. Горячий дуэт из «Вики Кристины Барселоны»: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем в криминальном байопике от авторов спортивной драмы «Пеле: Рождение легенды».



Знакомство популярной журналистки Вирджинии Вальехо с Эскобаром происходит в период, когда имя Пабло было известно уже чуть ли не каждому жителю Колумбии. Он устраивал приемы, на которых собирались сливки общества: художники и бизнесмены, модели и спортсмены. Вирджинию впечатляет, что Эскобар финансирует строительство жилья для нищих, и она очень скоро влюбляется в него, закрывая глаза на то, что ее избранник — главный наркобарон Южной Америки.



Не терпится узнать, какой путь прошел Пабло, родившийся в семье фермера, прежде, чем стать владельцем миллиардного наркокартеля? Ответ ждет вас в байопике «Эскобар» — фильм онлайн и в хорошем качестве скоро будет доступен на нашем видеосервисе!



Эскобар смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.