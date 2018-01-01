Биография

Питер Сарсгаард — американский актер. Родился в Бельвиле 7 марта 1971 года. Образование получил в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, выбрав гуманитарный факультет, после чего получил актерские навыки в The Actors Studio. Участвовал в театральных постановках. В студенческие годы создал комедийную труппу, выступавшую на университетских сценах. Ранний интерес к театру и кинематографу стал основой для дальнейшей успешной карьеры. Кино Питер Сарсгаард покорил с дебюта в фильме «Мертвец идет», после чего снялся в фильме «Человек в железной маске». Широкую известность ему принесла работа в драме «Парни не плачут», а признание критиков — участие в биографическом фильме «Афера Стивена Гласса». Эта роль принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус». Среди других знаковых работ Питера — «Кинси», «Страна садов», «Зеленый фонарь», «Жасмин» и «Воспитание чувств». В 2023 году на Венецианском кинофестивале актер удостоился Кубка Вольпи за роль в драме «Память».