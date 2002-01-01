К-19 (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
9.32002, K-19: The Widowmaker
Триллеры, Драмы132 мин12+
Сюжет
Фильм основан на реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой, которая потерпела аварию из-за неполадок в атомном реакторе в 1961 году. К-19 — это зримое свидетельство героизма русских моряков, которые служили на этой подводной лодке.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Кэтрин
Бигелоу
- Актёр
Харрисон
Форд
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- ТВАктёр
Тим
Вудворд
- СНАктёр
Стив
Николсон
- Актёр
Питер
Стеббингс
- Актёр
Лекс
Шрэпнел
- ДШАктёр
Джон
Шрэпнел
- Актёр
Лев
Прыгунов
- ККСценарист
Кристофер
Кайл
- ЛНСценарист
Луис
Наура
- Продюсер
Кэтрин
Бигелоу
- ЭСПродюсер
Эдвард
С. Фельдман
- ССПродюсер
Сигуржон
Сигватссон
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АЛАктёр дубляжа
Аристарх
Ливанов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Анатолий
Белый
- АМХудожница
Анджела
Мерфи
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- МАХудожник
Марит
Аллен
- УММонтажёр
Уолтер
Мёрч
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт