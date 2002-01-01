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К-19

К-19 (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

9.32002, K-19: The Widowmaker
Триллеры, Драмы132 мин12+

Сюжет

Фильм основан на реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой, которая потерпела аварию из-за неполадок в атомном реакторе в 1961 году. К-19 — это зримое свидетельство героизма русских моряков, которые служили на этой подводной лодке.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «К-19»

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