Биография

Харрисон Форд – один из наиболее востребованных и высокооплачиваемых актеров Америки. Он известен всем почитателям «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Роли в данных фильмах по праву стали самыми эпичными в его карьере. В возрасте 18 лет будущий актер Харрисон Форд поступил в Рипон-колледж, по окончании которого заключил контракт с Columbia Pictures. Первый раз Харрисон женился в возрасте 22 лет, его избранница Мэри Маркард родила ему сыновей Бенджамина и Уилларда. Но их брак закончился после 15 совместно прожитых лет. Через 4 года он женится второй раз на сценаристке Мелиссе Мэтисон, в браке с которой появляются дети: Малкольм и Джорджия. После 18 лет совместной жизни они расстаются, а через 9 лет актер женится в третий раз на Калисте Флокхард. Несмотря на то, что творческий путь Харрисона не заладился в самом начале, после сьемок в «Звездных войнах» его стали называть самым лучшим и востребованным. За свой долгий творческий путь актер не раз удостаивался наград за лучшую роль, вклад в кинематограф и достижения в карьере. Наиболее известные картины с участием актера: «Бегущий по лезвию», «Самолет президента», «Беглец», «Свидетель», «Игры патриотов», «Индиана Джонс», «Звездные войны». В своем солидном возрасте 78 лет роли Харрисона Форд до сих пор востребованы, и в будущем году ожидается премьера 5 части «Индианы Джонса».