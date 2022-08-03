Паранойя (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Адам Кэссиди — типичный «белый воротничок», пытающийся преуспеть на должности молодого специалиста в крупной телекоммуникационной корпорации. После одной весьма дорогостоящей ошибки он сталкивается лицом к лицу с безжалостным президентом компании, который соглашается не увольнять провинившегося при одном условии: Адам должен шпионить за старым наставником своего босса…

