Паранойя
Wink
Фильмы
Паранойя

Паранойя (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.62013, Paranoia
Триллер101 мин12+

О фильме

Адам Кэссиди — типичный «белый воротничок», пытающийся преуспеть на должности молодого специалиста в крупной телекоммуникационной корпорации. После одной весьма дорогостоящей ошибки он сталкивается лицом к лицу с безжалостным президентом компании, который соглашается не увольнять провинившегося при одном условии: Адам должен шпионить за старым наставником своего босса…

Страна
США, Индия, Франция
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Паранойя»