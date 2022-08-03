Паранойя (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.62013, Paranoia
Триллер101 мин12+
О фильме
Адам Кэссиди — типичный «белый воротничок», пытающийся преуспеть на должности молодого специалиста в крупной телекоммуникационной корпорации. После одной весьма дорогостоящей ошибки он сталкивается лицом к лицу с безжалостным президентом компании, который соглашается не увольнять провинившегося при одном условии: Адам должен шпионить за старым наставником своего босса…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- Актёр
Харрисон
Форд
- ЛТАктёр
Лукас
Тилл
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Джулиан
МакМэхон
- ДХАктёр
Джош
Холлоуэй
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- АСАктриса
Анджела
Сарафян
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- БЛСценарист
Барри
Л. Леви
- ДФСценарист
Джозеф
Финдер
- Продюсер
Уильям
Д. Джонсон
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Александр
Комлев
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- ННХудожница
Нэнси
Най
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс
- ДКМонтажёр
Дэни
Купер
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- JXКомпозитор
Junkie
XL