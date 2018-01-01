Биография

Ричард Дрейфусс — американский актер, продюсер, режиссер, сценарист. Лауреат премий «Оскар», «Сатурн», «Золотой глобус» и BAFTA. Родился в Бруклине 29 октября 1947 года. Ричард — представитель актерской династии. В этой профессии были заняты брат, дядя и отец звезды кинематографа. Он также говорит о том, что является потомком того самого французского офицера с еврейскими корнями Альфреда Дрейфусса, которого наказали за шпионаж в пользу Германии в то время, как виновным был другой человек. Ричард рос в Беверли-Хиллз и ходил в школу, которую посещали многие будущие актеры-знаменитости. Он начал выступать в еврейском центре, а первую роль сыграл в телесериале. Дрейфусс вернулся на съемки после учебы в колледже San Fernando Valley, одновременно работая в госпитале. Также актер был задействован в театральных спектаклях. Его кинокарьера получила развитие в начале 1970-х годов после того, как он сыграл у кинорежиссеров Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга. Дрейфусс был на пике славы до середины 1990-х годов. Также актер занимается продюсированием. Ричард Дрейфусс известен работами в картинах «Американские граффити», «Челюсти», «Диллинджер», «До свидания, дорогая», «Близкие контакты третьей степени» с Франсуа Трюффо, «Чья это жизнь в конце концов?» с Джоном Кассаветисом, «Останься со мной» с Ривером Фениксом, «Чокнутая» с Барброй Стрейзанд, «Слежка» с Эмилио Эстевесом, «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Гари Олдманом и Тимом Ротом, «А как же Боб?» с Биллом Мюрреем, «Опус мистера Холланда», «Зов предков» с Рутгером Хауэром, «Тот, которого заказали» с Кристианом Слейтером, «РЭД» с Брюсом Уиллисом и Джоном Малковичем.