Инстинкт выживания (фильм, 2025) смотреть онлайн

Пираты, разыскивающие затонувшую партию наркотиков, захватывают лодку и заставляют ее пассажиров нырять в кишащие кровожадными акулами воды. Триллер «Инстинкт выживания» — фильм о том, что люди бывают куда оп�аснее морских хищников.



Еще ребенком Кэссиди пережила трагедию: ее отца убила большая белая акула прямо у нее на глазах. Несмотря на жуткие воспоминания, Кэссиди прислушалась к советам деда и решила встретить свои страхи лицом к лицу. Она стала морским биологом и спустя много лет возвращается в Таиланд, где когда-то потеряла отца. Вместе с мужем Греггом они присоединились к капитану лодки Бенцу и еще двум пассажирам в надежде найти затонувший корабль. Очень быстро туристы встречают не только акул, но и пиратов, которые захватывают лодку и требуют отыскать потерянные наркотики. Теперь, чтобы выжить, Кэссиди придется вновь столкнуться с хищниками, которых она боялась с самого детства.



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