Спилберг (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.02017, Spielberg
Документальный140 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Фильм, посвященный одному из главных режиссеров в истории мирового кино. В нем прослеживается его путь от первых любительских картин, сделанных в детстве, до крупнейших голливудских блокбастеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время140 мин / 02:20
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- СЛРежиссёр
Сьюзен
Лейси
- Актёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Ричард
Дрейфусс
- ББАктёр
Билл
Батлер
- ДУАктёр
Джон
Уильямс
- ДЭАктёр
Дэвид
Эдельштейн
- МФАктёр
Майкл
Филлипс
- НСАктриса
Нэнси
Спилберг
- ЭСАктриса
Энн
Спилберг
- ДМАктриса
Джанет
Мэслин
- СЛПродюсер
Сьюзен
Лейси
- ДКПродюсер
Джесика
Коэн
- ДПМонтажёр
Дебора
Перетц
- СПОператор
Сэмюэл
Пэйнтер