Спилберг (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фильм, посвященный одному из главных режиссеров в истории мирового кино. В нем прослеживается его путь от первых любительских картин, сделанных в детстве, до крупнейших голливудских блокбастеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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