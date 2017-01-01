Спилберг
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Спилберг

Спилберг (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.02017, Spielberg
Документальный140 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Фильм, посвященный одному из главных режиссеров в истории мирового кино. В нем прослеживается его путь от первых любительских картин, сделанных в детстве, до крупнейших голливудских блокбастеров. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
140 мин / 02:20

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb