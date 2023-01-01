Биография

Стивен Спилберг — американский режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Цинциннати 18 декабря 1946 года. Кинодеятель нашел свое призвание еще в детстве. Юноша так увлекался телевизионными сериалами, что отец подарил ему камеру — дорогую и редкую по тем временам технику. Стивен начал снимать любительские фильмы в ранней юности. Вскоре он напрямую вышел на крупную киностудию и продемонстрировал им свою работу, после чего новичку без опыта был поручен его первый проект. Набив руку на эпизодах телевизионных шоу и малобюджетных картинах, режиссер получил возможность поработать над крупным проектом. Первым фильмом, получившим огромный коммерческий успех, стал фильм «Челюсти», после которого Стивен Спилберг перешел в категорию востребованных режиссеров. Список фильмов постановщика включает в себя такие культовые работы, как «Близкие контакты третьей степени», «Шпионский мост» и «Линкольн». Стивен дважды был награжден «Оскаром» за ленты «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».