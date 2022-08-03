8.42016, Everything Is Copy
Документальный85 мин18+
Нора Эфрон. Жизнь как материал (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Откровенный портрет писательницы и сценаристки, созданный еe сыном и самыми близкими людьми — родными, друзьями и коллегами. Смотрите фильм «Нора Эфрон. Жизнь как материал» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ДБРежиссёр
Джейкоб
Бернштейн
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Стивен
Спилберг
- Актриса
Эми
Адамс
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Мег
Райан
- Актёр
Крис
Мессина
- Актёр
Стэнли
Туччи
- Актёр
Стив
Мартин
- ККАктриса
Кейт
Кэпшоу
- ДБСценарист
Джейкоб
Бернштейн
- ДБПродюсер
Джейкоб
Бернштейн
- КХПродюсер
Карли
Хьюго
- ГКПродюсер
Грейдон
Картер
- БЭМонтажёр
Боб
Эйзенхардт
- КЭОператор
Кристин
ЭнДжи
- БЯОператор
Брэдфорд
Янг