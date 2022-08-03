Нора Эфрон. Жизнь как материал (фильм, 2016) смотреть онлайн

Нора Эфрон. Жизнь как материал
Фильмы
Нора Эфрон. Жизнь как материал
8.42016, Everything Is Copy
Документальный85 мин18+
О фильме

Откровенный портрет писательницы и сценаристки, созданный еe сыном и самыми близкими людьми — родными, друзьями и коллегами. Смотрите фильм «Нора Эфрон. Жизнь как материал» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

