Биография

Стив Мартин — американский актер, сценарист и продюсер. Многократный лауреат премии «Грэмми», обладатель премии «Эмми», «Оскар», Центра Кеннеди, «Легенды Диснея». Имеет награды от Писательской гильдии Америки и Лос-Анджелесской киноассоциации критиков, несколько номинаций на премию «Золотой глобус», премию Гильдии актеров, премию канала MTV. Родился в Уэйко 14 августа 1945 года. Будучи подростком, Стив зарабатывал в Диснейленде, показывая фокусы и играя на банджо. Позже парень изучал философию в Калифорнийском университете, но, не закончив его, стал выступать в клубах как комик. В то же время Стив пишет сценарии и шутки, и вскоре его берут автором в телешоу. Первая его киноработа вышла в 1977 году, и постепенно актер успешно реализовал себя в жанрах комедии, драмы и мелодрамы. В то же время Мартин начал продюсировать фильмы, продолжал писать пьесы и сценарии: у него выпущено несколько книг. Свою музыкальность Стив проявил, играя в собственной кантри-группе, которая выпустила несколько песенных альбомов. Актер несколько раз вел церемонию «Оскар». В 2022 году завершил кинокарьеру. В творческой биографии Стива Мартина 65 ролей. Наиболее известны такие картины, как «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», «Мертвые пледов не носят», «Самолетом, поездом, машиной», «Отпетые мошенники», «Родители», «Отец невесты», «Домохозяйка», «И оркестр играл», «Лос-Анджелесская история», «Сержант Билко», «Розовая пантера», «Простые сложности» и сериалы «Студия 30», «Убийства в одном здании». Актер участвовал в озвучивании мультфильмов «Симпсоны», «Принц Египта», «Почти дома», «Дом».