Продавщица
Wink
Фильмы
Продавщица
2005, Shopgirl
Мелодрама, Драма99 мин16+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Продавщица (фильм, 2005) смотреть онлайн

О фильме

Начинающая художница Мирабель работает продавщицей в одном из торговых центров Беверли-Хиллз и никак не может отделаться от ощущения бесполезности своей работы и скуки отношений с не снискавшим славы молодым музыкантом Джереми.

Так продолжается до тех пор, пока в один прекрасный день она не встречает Рэя Портера - уже немолодого разведенного богача, который не прочь стать ее «парнем». Теперь Мирабель должна сделать выбор между двумя претендентами на ее взаимность, а это оказывается не так и просто.

Продавщица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Продавщица»