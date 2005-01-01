Продавщица (фильм, 2005) смотреть онлайн

Начинающая художница Мирабель работает продавщицей в одном из торговых центров Беверли-Хиллз и никак не может отделаться от ощущения бесполезности своей работы и скуки отношений с не снискавшим славы молодым музыкантом Джереми.



Так продолжается до тех пор, пока в один прекрасный день она не встречает Рэя Портера - уже немолодого разведенного богача, который не прочь стать ее «парнем». Теперь Мирабель должна сделать выбор между двумя претендентами на ее взаимность, а это оказывается не так и просто.



Продавщица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.