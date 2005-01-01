Продавщица (фильм, 2005) смотреть онлайн
О фильме
Начинающая художница Мирабель работает продавщицей в одном из торговых центров Беверли-Хиллз и никак не может отделаться от ощущения бесполезности своей работы и скуки отношений с не снискавшим славы молодым музыкантом Джереми.
Так продолжается до тех пор, пока в один прекрасный день она не встречает Рэя Портера - уже немолодого разведенного богача, который не прочь стать ее «парнем». Теперь Мирабель должна сделать выбор между двумя претендентами на ее взаимность, а это оказывается не так и просто.
Продавщица смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АТРежиссёр
Ананд
Такер
- Актёр
Стив
Мартин
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- СБАктёр
Сэм
Боттомс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- РПАктриса
Ребекка
Пиджон
- СШАктриса
Саманта
Шелтон
- ДДАктриса
Джина
Доктор
- ККАктёр
Клайд
Кусацу
- Сценарист
Стив
Мартин
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Джон
Дж. Джашни
- Продюсер
Стив
Мартин
- УАХудожник
Уильям
Арнольд
- ПСОператор
Питер
Сушицки
- БФКомпозитор
Баррингтон
Фелунг