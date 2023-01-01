Биография

Фрэнсис Конрой – известная американская актриса театра и кино – родилась в небольшом городке Монро, расположенном в Джорджии. Актриса отмечена премией «Золотой Глобус». В ее активе – несколько номинаций на премии «Эмми», «Тони» и «Сатурн». Родители Фрэнсис были состоятельными людьми, поэтому у девочки имелись все возможности для творческого развития. Еще в школьные годы она мечтала об актерской славе и играла в самодеятельных спектаклях. Получив аттестат, уехала в Нью-Йорк и поступила в один из самых престижных вузов страны – Джульярдскую школу искусства. Дебютировала в постановках театра «Плейхаус». В 70-х годах Конрой гастролировала по стране с популярной «Актерской труппой», играла в бродвейских спектаклях «Дама из Дюбука» и «Маленькие лисички». В этот же период актриса начала свою карьеру и в кинематографе. Актриса вышла замуж в 1980 году за актера Д. Ферста, но жизнь супругов не сложилась. Счастливой ее смог сделать второй супруг – Жан Монро. Единственное, что омрачает их совместную жизнь, – отсутствие детей. Первый фильм Конрой – кинолента знаменитого В. Аллена «Манхэттен», премьерный показ которой состоялся в 1979 году. В начале своей актерской карьеры Фрэнсис активно снималась в популярных телесериалах, не забывая про театр и большое кино. Настоящий успех к актрисе пришел после участия в проекте телеканала НВО – «Клиент всегда мертв». Ее талантливая работа была отмечена «Золотым Глобусом» и 3-мя призами Актерской гильдии США. Зрителям запомнились роли Фрэнсис Конрой в лентах «Авиатор», «Сломанные цветы» и «Любовь случается». В зрелом возрасте актриса не потеряла свою востребованность. Из поздних работ можно отметить ее роли в картинах «Без обязательств», «Сказка» и «Джокер».