Биография

Бриджит Уилсон — американская актриса, певица и модель. Родилась в Орегоне 25 сентября 1973 года. С детства любила петь, а в школьные годы занималась волейболом. Рано поняла, что хочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом и быть знаменитой. В 17 лет стала победительницей конкурса красоты «Юная Мисс США 1990», второй представительницей Орегона, завоевавшей корону. Спустя два года дебютировала на телеэкранах — появилась в подростковом ситкоме «Спасенные звонком». Широкую популярность ей принесла следующая роль в мыльной опере «Санта-Барбара». Большинство проектов с Бриджит Уилсон — фильмы и сериалы в жанрах драмы, комедии и мелодрамы. Среди них «Она написала убийство», «Фрейзер», «Последний киногерой», «Смертельная битва», «Никсон», «Отцепись от звезд», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Дом ночных призраков», «Пришельцы в Америке», «Свадебный переполох», «Экстремалы», «C.S.I.: Майами», «Мистер и миссис Смит» и «Призрачный удар». С 2009 года актриса не снимается в кино и все свободное время посвящает семье.