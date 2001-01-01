Свадебный переполох (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
9.32001, The Wedding Planner
Мелодрама, Комедия99 мин12+
О фильме
Мэри работает организатором свадебных торжеств. Однажды, при весьма необычных обстоятельств, она знакомится со Стивом Эдисоном. Проведя вместе с новым знакомым самый очаровательный вечер в жизни, Мэри наконец-то поверила в любовь! Но она не знает, что Стив уже является одним из ее клиентов.
Свадебный переполох смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Адам
Шенкман
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- Актёр
Джастин
Чэмберс
- Актриса
Джуди
Грир
- АРАктёр
Алекс
Рокко
- Актриса
Джоанна
Глисон
- Актёр
Чарльз
Кимбро
- Актёр
Кевин
Поллак
- Актёр
Фред
Уиллард
- МЭСценарист
Майкл
Эллис
- Продюсер
Питер
Абрамс
- Продюсер
Дебора
Дель Прете
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- БМХудожница
Барбара
Манч
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ХМОператор
Хулио
Макат
- МУКомпозитор
Мервин
Уоррен