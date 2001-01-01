Свадебный переполох (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

Мэри работает организатором свадебных торжеств. Однажды, при весьма необычных обстоятельств, она знакомится со Стивом Эдисоном. Проведя вместе с новым знакомым самый очаровательный вечер в жизни, Мэри наконец-то поверила в любовь! Но она не знает, что Стив уже является одним из ее клиентов.



