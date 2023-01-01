Биография

Джастин Чэмберс — американский актер, модель. Родился в Спрингфилде 11 июля 1970 года. В юности его заметил в парижском метро скаут по поиску моделей. Вскоре уже принимал участие в рекламной кампании Calvin Klein. Также сотрудничал с Armani и Dolce & Gabbana и другими брендами в США, Японии и Европе. Впоследствии перебрался в Нью-Йорк, где четыре года учился на актерских курсах при HB Studios под руководством Рона Стетсона. Снялся в клипе группы Dave Matthews Band на композицию Ants Marching. Джастин Чэмберс дебютировал на телевидении в 1995 году в дневной мыльной опере «Другой мир». Впоследствии биография пополнилась эпизодическими ролями в сериалах «Полицейские под прикрытием», «Правосудие по Свифту», телефильмах «Огненная жатва», «Роуз Хилл» и «Время любви». Дебютировал на большом экране в музыкальной мелодраме «Высоты свободы». Затем последовала роль в ромкоме «Свадебный переполох». Исполнил главные роли в фильмах «Мушкетер» и «Зодиак». Прорывом в карьере стала работа в медицинской мелодраме «Анатомия страсти». За этот проект получил премию Гильдии актеров за лучший актерский состав. В 2019 году ушел из сериала, решив попробовать себя в других образах. В 2023 году его утвердили на роль Марлона Брандо в биографическом проекте «Предложение». В этот же период появился в криминальной драме «Обвиняемые».