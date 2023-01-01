Биография

Фред Уиллард – актер и актер озвучки из США. Родился 18 сентября 1933 года, скончался от остановки сердца 15 мая 2020 года. Фред Уиллард получил военное образование и степень бакалавра искусств по английскому языку. Он получил известность как выдающийся комик-импровизатор и создатель уникального актерского коллектива Ace Trucking Company, а также прославился короткими, но яркими появлениями в американских телесериалах. Актер несколько раз был выдвинут на получение телепремии «Эмми», получил награду Общества кинокритиков Бостона и кинопремию American Comedy Award. За время работы в кино и на телевидении, в течение более 50 лет, Фред Уиллард поучаствовал в съемках свыше 300 сериалов, кинофильмов и мультфильмов. Преимущественно это небольшие или второстепенные роли. Самые известные телесериалы и фильмы Фреда Уилларда, в которых актер снимался и озвучивал героев - это «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Американская семейка», «Очень эпическое кино», «Космические войска» (последнее появление актера на экране), мокьюментари «Это – Spinal Tap!», мультсериал «Царь горы», мультфильмы «Цыпленок Цыпа», «Дом-монстр» и «ВАЛЛ-И».