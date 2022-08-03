Третий акт
Wink
Фильмы
Третий акт
9.02011, The Magic of Belle Isle
Драма, Комедия104 мин16+

Третий акт (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

Уставший от жизни писатель приезжает в тихий городок, где обретает новый смысл благодаря дружбе с одной семьей. Воодушевляющее драмеди «Третий акт» — фильм с Морганом Фрименом от режиссера «Пока не сыграл в ящик», история о доброте между людьми, способной победить отчаяние и вернуть радость жизни.

Монте Уайлдхорн — знаменитый писатель, который потерял вкус к творчеству и превратился в старого ворчуна. Он явно недоволен миром, и даже живописный домик у озера в тихом городке, куда он переезжает, не меняет его настроя. Но однажды соседка Шарлотта, мать-одиночка, просит его приглядеть за ее дочерьми. Одна из них, девочка Финн, делится с Уайлдхорном своей мечтой: ей очень хочется научиться писать, но не хватает смелости отпустить воображение. Рассказывая девочке про свое ремесло и общаясь с семьей Шарлотты, старик и сам обретает веру в творчество и начинает по-другому смотреть на жизнь.

Как герою удастся прогнать разочарование из своей жизни? Ответ даст «Третий акт», фильм 2011 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb