Третий акт (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Уставший от жизни писатель приезжает в тихий городок, где обретает новый смысл благодаря дружбе с одной семьей. Воодушевляющее драмеди «Третий акт» — фильм с Морганом Фрименом от режиссера «Пока не сыграл в ящик», история о доброте между людьми, способной победить отчаяние и вернуть радость жизни.
Монте Уайлдхорн — знаменитый писатель, который потерял вкус к творчеству и превратился в старого ворчуна. Он явно недоволен миром, и даже живописный домик у озера в тихом городке, куда он переезжает, не меняет его настроя. Но однажды соседка Шарлотта, мать-одиночка, просит его приглядеть за ее дочерьми. Одна из них, девочка Финн, делится с Уайлдхорном своей мечтой: ей очень хочется научиться писать, но не хватает смелости отпустить воображение. Рассказывая девочке про свое ремесло и общаясь с семьей Шарлотты, старик и сам обретает веру в творчество и начинает по-другому смотреть на жизнь.
Как герою удастся прогнать разочарование из своей жизни? Ответ даст «Третий акт», фильм 2011 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Кенан
Томпсон
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- ЭФАктриса
Эмма
Фурманн
- Актриса
Мадлен
Кэрролл
- НПАктриса
Николетт
Пьерини
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- ЭКАктёр
Эш
Кристиан
- ДСАктёр
Дебарго
Саньял
- Актёр
Фред
Уиллард
- Сценарист
Роб
Райнер
- ЭШСценарист
Эндрю
Шайнмен
- АГПродюсер
Алан
Грейсман
- Продюсер
Роб
Райнер
- Оператор
Рид
Морано
- МШКомпозитор
Марк
Шейман