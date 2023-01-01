Биография

Адам Шенкман – режиссер, хореограф и актер, появился на свет в 1964 году 27 ноября в обеспеченной еврейской семье. Мама будущего знаменитого деятеля киноиндустрии работала психотерапевтом, а отец – адвокатом. Адама отдали в очень престижную школу, которую он бросил, посвятив себя танцам и хореографии. В 1983 году актер начинает карьеру и снимается в нескольких эпизодических ролях. Но знаменитым Адама Шенкмана делает хореография. А в 1998 году он прославился еще и своим сценарием фильма «Сказка Комо», который был отмечен на легендарном фестивале в Санденсе. В этот же период свой жизни Адам занимается съемкой клипов для музыкальных звезд Америки и одновременно продолжает сниматься в кино. Роли Адама Шенкмана эпизодичны, но достаточно заметны. В 2001 и 2002 году фильмы Адама Шенкмана «Свадебный переполох» и «Спеши любить» имеют значительный успех – Адам подтверждает свой профессионализм в качестве режиссера. Его картина «Лак для волос», которая вышла на экраны в 2008 году, вошла в топ самых доходных мюзиклов за последнее тридцатилетие. Нетрадиционная ориентация Шенкмана не является секретом. Его бурные романы с различными звездами Голливуда постоянно обсуждают американские таблоиды.