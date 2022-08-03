Статус: Обновлен (фильм, 2018) смотреть онлайн

Чудо-приложение исполняет мечты школьника-аутсайдера. Комедийное фэнтези со звездой канала Disney от создателей ленты «Шаг вперед». После развода родителей старшеклассник Кайл Мур вынужден пойти в новую школу. Завести друзей у него не получается, поэтому он целыми днями катается на скейте и зависает в смартфоне. Однажды Кайлу невероятно везет: он обнаруживает на своем новом телефоне уникальное приложение, благодаря которому любой опубликованный статус мгновенно становится реальностью. Теперь Мур — самый популярный парень в школе и может получить все, о чем мечтает. Хотели бы стать обладателем такого чудо-смартфона? Давайте для начала узнаем, чем обернется эта история для Кайла. Смотреть фильм «Статус: Обновлен» 2018 года можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!

