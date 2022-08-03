Статус: Обновлен (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Чудо-приложение исполняет мечты школьника-аутсайдера. Комедийное фэнтези со звездой канала Disney от создателей ленты «Шаг вперед». После развода родителей старшеклассник Кайл Мур вынужден пойти в новую школу. Завести друзей у него не получается, поэтому он целыми днями катается на скейте и зависает в смартфоне. Однажды Кайлу невероятно везет: он обнаруживает на своем новом телефоне уникальное приложение, благодаря которому любой опубликованный статус мгновенно становится реальностью. Теперь Мур — самый популярный парень в школе и может получить все, о чем мечтает. Хотели бы стать обладателем такого чудо-смартфона? Давайте для начала узнаем, чем обернется эта история для Кайла. Смотреть фильм «Статус: Обновлен» 2018 года можно уже сейчас на нашем видеосервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Скотт
Спир
- РЛАктёр
Росс
Линч
- ОХАктриса
Оливия
Холт
- Актёр
Харви
Гильен
- КИАктриса
Кортни
Итон
- ГСАктёр
Грегг
Салкин
- ББАктриса
Брэк
Бэссинджер
- МГАктриса
Мод
Грин
- МТАктёр
Маркиян
Тарасюк
- ЭХАктёр
Эндрю
Херр
- МАктёр
Мика
- ДФСценарист
Джейсон
Филарди
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- Продюсер
Адам
Шенкман
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- КФАктриса дубляжа
Карина
Фадеева
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ИГАктёр дубляжа
Иван
Гришенков
- ЛКХудожница
Лоррэйн
Карсон
- ШВМонтажёр
Шон
Валла
- РТОператор
Расс
Т. Олсоубрук
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони