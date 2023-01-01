Биография

Иван Грищенков – актер театра и кино. Родился в городе Пенза 24 мая 1993 года. В 2015-ом стал выпускником актерского факультета РАТИ-ГИТИС (мастерская Бориса Морозова). По окончании вуза был принят в труппу Центрального академического театра Российской армии, где и продолжает трудиться по на стоящее время. Задействован актер Иван Гришенков в таких спектаклях, как «Диссидент», «Похищение», «Метод Гронхольма», «Судьба одного дома», имеет актерский опыт. Российским зрителям хорошо знакомы роли Ивана Гришенкова в сериалах «Ивановы-Ивановы», «СашаТаня», «Склифософский», «След», «Реальные пацаны» и ряде других. Иван Гришенков влюбился в театр еще в детстве благодаря регулярным посещениям детских спектаклей вместе с бабушкой. До сих пор сохраняет в себе любовь к детским сказкам, спектаклям для детей, в которых выступает уже в роли актера на сцене. Его можно увидеть в таких постановках как «Нильс и дикие гуси», «Удивительные приключения Маши и Вити». Мечта актера Ивана Гришенкова – роль обаятельного молодого человека с маниакальными наклонностями, целенаправленного злодея типа Тома Рипли. Иван более 10 лет увлекается танцами (хип-хопом, джаз-панком) и спортом.